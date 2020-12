TIM, Gubitosi: “Ritardo Italia riguarda competenze. Necessario evitare divide sociale” (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’Amministratore delegato di TIM, Luigi Gubitosi, torna sul digital divide, spiegando che il problema del ritardo Italiano non ha a che fare solo con la connettività, ma riguarda anche soprattutto la carenza di competenze digitali e l’inclusione, ovvero la possibilità di dare a tutti la possibilità di usare bene Internet. Di qui il progetto promosso da TIM “Operazione Risorgimento Dgitale”, condivisa con alti 40 partner. “La concentrazione di tutti, come è giusto, è su connettività, banda larga, 5G, ma poi bisogna lavorare sull’aumento delle competenze digitali, che purtroppo non sono come dovrebbero essere”, ha affermato il numero uno di TIM, facendo riferimento al rapporto DESI 2020, che fotografa l’Italia al 25° posto della classifica europea, e ... Leggi su quifinanza (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’Amministratore delegato di TIM, Luigi, torna sul digital, spiegando che il problema del ritardono non ha a che fare solo con la connettività, maanche soprattutto la carenza didigitali e l’inclusione, ovvero la possibilità di dare a tutti la possibilità di usare bene Internet. Di qui il progetto promosso da TIM “Operazione Risorgimento Dgitale”, condivisa con alti 40 partner. “La concentrazione di tutti, come è giusto, è su connettività, banda larga, 5G, ma poi bisogna lavorare sull’aumento delledigitali, che purtroppo non sono come dovrebbero essere”, ha affermato il numero uno di TIM, facendo riferimento al rapporto DESI 2020, che fotografa l’al 25° posto della classifica europea, e ...

