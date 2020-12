TikTok | spopola la moda “homisexual” | etero che si fingono gay per avere più follower

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 nov -Tik Tok, è meglio essere homisexual: ovvero come “fingersi” gay può far guadagnare molti, lo sanno bene alcuni giovani influencer che, giocando con lal loro sessualità ambigua, stanno facendore il trend. Ovvero maschi dichiaratamentesessuali che “giocano” tra di loro baciandosi, palpandosi, et cetera et cetera., il trendLahomisexual ha spinto a parlarne persino il New York Times, che gli ha dedicato un articolo: “I ragazzisono sempre stati attratti dalle ragazze che civettano tra loro”, ha sottolineato al quotidiano Ercan Boyraz, responsabile degli influencer presso Yoke Network. Boyraz ha fatto presente come questi continui ammiccamenti e scambi di effusioni siano, ...