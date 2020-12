Tg Politico Parlamentare, edizione dell’1 dicembre 2020 (Di martedì 1 dicembre 2020) “A Natale puoi”, recita un fortunato jingle televisivo. Ma quest’anno, causa Covid, sarebbe meglio dire “A Natale no. Non puoi”. Nel vertice con le regioni il governo conferma la linea del rigore. Per il periodo natalizio l’esecutivo si va verso la conferma del coprifuoco alle 22, dello stop agli spostamenti tra le regioni, che a breve potrebbero diventare tutte gialle, e verso la chiusura degli impianti sciistici. Secondo il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia è necessario “non concedere deroghe o eccezioni” a queste misure, che dovrebbero durare fino a metà gennaio. Pochi i margini anche per la stagione invernale sugli sci, su cui continua il confronto a livello europeo, ma l’esecutivo vuole evitare tutte le situazioni di socialità che inevitabilmente verrebbero a crearsi. Contrario all’impostazione del governo il leader della Lega Matteo Salvini contrario a quello che ha chiamato ‘il Natale su Zoom’. CONSUMI, GOVERNO VARA CASHBACK E LOTTERIA SCONTRINI Leggi su dire (Di martedì 1 dicembre 2020) “A Natale puoi”, recita un fortunato jingle televisivo. Ma quest’anno, causa Covid, sarebbe meglio dire “A Natale no. Non puoi”. Nel vertice con le regioni il governo conferma la linea del rigore. Per il periodo natalizio l’esecutivo si va verso la conferma del coprifuoco alle 22, dello stop agli spostamenti tra le regioni, che a breve potrebbero diventare tutte gialle, e verso la chiusura degli impianti sciistici. Secondo il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia è necessario “non concedere deroghe o eccezioni” a queste misure, che dovrebbero durare fino a metà gennaio. Pochi i margini anche per la stagione invernale sugli sci, su cui continua il confronto a livello europeo, ma l’esecutivo vuole evitare tutte le situazioni di socialità che inevitabilmente verrebbero a crearsi. Contrario all’impostazione del governo il leader della Lega Matteo Salvini contrario a quello che ha chiamato ‘il Natale su Zoom’. CONSUMI, GOVERNO VARA CASHBACK E LOTTERIA SCONTRINI

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Tg Politico Parlamentare, edizione del 1 dicembre 2020 Dire Berlusconi: 'Non sosterremo la riforma del Mes in Parlamento'

Il primo: le decisioni sull'utilizzo del fondo verranno prese a maggioranza dagli Stati. Il che vuol dire che i soldi versati dall'Italia potranno essere utilizzati altrove anche contro la volontà ita ...

DL Immigrazione, è scontro in Parlamento, il PD a Salvini “Elabori il lutto”

Il tema è il DL Immigrazione. E sta ‘prendendo fuoco’. Stamane, intervistato a Cusano TV, il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha detto: «Mi sembra surreale che il Parlamento invece di discutere ...

Il tema è il DL Immigrazione. E sta 'prendendo fuoco'. Stamane, intervistato a Cusano TV, il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha detto: «Mi sembra surreale che il Parlamento invece di discutere ...