Tg Musica | edizione del 1 dicembre 2020

(Di martedì 1 dicembre 2020) Sfera Ebbasta continua a collezionare record su record con il suo nuovo disco di inediti, ‘Famoso’, uscito lo scorso 20 novembre per Island Records. Il lavoro del rapper di Cinisello Balsamo è il quarto disco più ascoltato al mondo nella chart album di Spotify, in classifica dopo BTS, Ariana Grande e Pop Smoke. ‘Famoso’ raccoglie i frutti, però, soprattutto in Italia dove, secondo una prima rilevazione di Fimi/Gfk, è già disco di platino. L’album, inoltre, è stato il lavoro italiano più ascoltato su Spotify nel giorno di uscita e rimane il più venduto da gennaio 2019. CLAUDIO BAGLIONI TORNA DOPO 7 ANNI CON UN NUOVO ALBUM

matsuteia : RT @wordsandmore1: ? @MakerFaireRome – L’innovazione musicale protagonista della prima edizione online e free della #fierainternazionaledel… - ilsalottodiCeci : RT @wordsandmore1: ? @MakerFaireRome – L’innovazione musicale protagonista della prima edizione online e free della #fierainternazionaledel… - wordsandmore1 : ? @MakerFaireRome – L’innovazione musicale protagonista della prima edizione online e free della… - BalcaniCaucaso : Andrà in scena a #Novi Sad nel luglio 2021 - nella fortezza di Petrovaradin - la prossima edizione dell’ #EXIT Fest… - PieroNiro : CIDIM-Concorso Nazionale di Composizione 'Francesco Agnello' 5^ edizione | Il giornale della musica -

Ultime Notizie dalla rete : Musica edizione

Dire

Vince “Addò ce sta 'o mare” del cantautore Paolo Propoli la categoria Videoclip del premio “Walk On Rights” 2020 di Amnesty International. Il tema della VII edizione, “Cercando rifugio”, è stato inter ...80 opere in concorso e 20 incontri in diretta in 9 giorni per un totale di 40mila spettatori da 50 Paesi diversi. Si è rivelata un vero e proprio successo la sessione online del Terni Film Festival 20 ...