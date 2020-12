Testimoni di Geova fuorilegge in Russia | deportati da Stalin perché antisovietici | ora Putin li riduce alla clandestinità

(Di martedì 1 dicembre 2020) Perquisizioni in 20 regioni e arresto del “leader” del movimento nella capitale. È la sintesi dell’operazione comunicata lo scorso dal 24 novembre dal Comitato investigativo russo nei confronti deidi, gruppo religioso finito nel mirino della polizia nell’aprile 2017. La svolta è stata la pronuncia della Corte suprema russa che, accogliendo l’istanza del ministero di Giustizia, ha dichiarato il movimento religioso estremista, vietando la sua attività. Da allora le retate e i processi contro i suoi seguaci sono all’ordine del giorno, ma fino a pochi giorni fa si trattava di operazioni che si limitavanoprovincia. Ora, invece, sono arrivate finocapitale, aprendo una nuova fase della repressione con quattro arresti e dieci perquisizioni, ha detto Jaroslav Sivulskij dell’Associazione europea dei ...

Le indagini nei confronti del centro dei testimoni di Geova sono in corso in 20 regioni russe. Secondo gli inquirenti, dal luglio 2019 un gruppo di persone, nonostante la decisione del 2017 della ...