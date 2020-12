Test per il Covid abusivi e casi positivi mai comunicati alle Asl: 67 laboratori irregolari. Dai Nas 145mila euro di sanzioni (Di martedì 1 dicembre 2020) Tamponi per il Covid e Test sierologici eseguiti senza autorizzazione, casi di positività mai comunicati o segnalati con ritardo alle Asl sul territorio. Sono alcune delle irregolarità accertate dai Nas che nell’ultima settimana hanno controllato quasi 300 aziende e laboratori di analisi, privati e convenzionati, in tutta Italia. Nel mirino dei carabinieri sono finite anche diverse strutture operanti nel commercio e nell’erogazione di Test di analisi molecolari, antigenichi e sierologici. In totale sono state riscontrate anomalie e violazioni in 67 centri. ConTestate 94 violazioni penali ed amministrative, per un ammontare di 145mila euro di sanzioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Tamponi per ilsierologici eseguiti senza autorizzazione,dità maio segnalati con ritardoAsl sul territorio. Sono alcune delletà accertate dai Nas che nell’ultima settimana hanno controllato quasi 300 aziende edi analisi, privati e convenzionati, in tutta Italia. Nel mirino dei carabinieri sono finite anche diverse strutture operanti nel commercio e nell’erogazione didi analisi molecolari, antigenichi e sierologici. In totale sono state riscontrate anomalie e violazioni in 67 centri. Conate 94 violazioni penali ed amministrative, per un ammontare didi...

RobertoBurioni : Se vi è piaciuta la spiegazione dei test per diagnosticare COVID-19, sintonizzatevi stasera su @chetempochefa perch… - TgrRaiFVG : Un brevetto tutto friulano quello del test salivare per rilevare la presenza del #Coronavirus. Un metodo sicurament… - rtl1025 : ?? Il campione del mondo di Formula Uno #Lewis #Hamilton è risultato positivo al test per il #COVID19. Salterà per q… - zrachelez : giornata ottima per fallire un altro test ?? - SmilexTech : Mercedes comunicherà nelle prossime ore il suo sostituito. Vandoorne, terzo pilota, è ora in Spagna a completare i… -

Ultime Notizie dalla rete : Test per Test per il Covid abusivi e casi positivi mai comunicati alle Asl: 67 laboratori irregolari Il Fatto Quotidiano F1, clamoroso: Lewis Hamilton positivo al COVID-19

Lewis è risultato positivo al tampone nella giornata di ieri, a poche ore dalla vittoria ottenuta al GO del Bahrain. Ora si trova in isolamento. Mercedes annuncerà a breve il nome del suo sostituto pe ...

Giornata mondiale contro l’Aids, l’epidemia che non si vede ma non si arresta. “Immunità? Hiv muta continuamente”

L’epidemia di Hiv non si vede ma non si arresta. Nonostante il progressivo calo delle nuove diagnosi di infezioni dal 2012, confermato anche nel 2019 (2531 rispetto alle 3003 nel 2018 e 4162 nel 2012) ...

Lewis è risultato positivo al tampone nella giornata di ieri, a poche ore dalla vittoria ottenuta al GO del Bahrain. Ora si trova in isolamento. Mercedes annuncerà a breve il nome del suo sostituto pe ...L’epidemia di Hiv non si vede ma non si arresta. Nonostante il progressivo calo delle nuove diagnosi di infezioni dal 2012, confermato anche nel 2019 (2531 rispetto alle 3003 nel 2018 e 4162 nel 2012) ...