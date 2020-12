Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: MAJA e FLORIAN protagonisti della 17^ stagione! (Di martedì 1 dicembre 2020) La notizia era da tempo nell’aria, ma ora è finalmente arrivata l’ufficialità: al centro della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore ci saranno MAJA von Thalheim (Christina Arends) e FLORIAN Vogt (Arne Löber). Ecco tutti i dettagli sulla prossima attesissima annata di Sturm der Liebe! Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di mercoledì 2 dicembre 2020 Tempesta d’amore, stagione 17: MAJA e FLORIAN nuovi protagonisti Tim e Franzi si sposano, Tempesta d’amore © ARD/Christof ArnoldÈ passato più di un anno in Germania dal primo romantico incontro tra Tim (FLORIAN Frowein) e Franzi (Léa Wegmann). Un anno in cui è successo di tutto! ... Leggi su tvsoap (Di martedì 1 dicembre 2020) La notizia era da tempo nell’aria, ma ora è finalmente arrivata l’ufficialità: al centrodiciassettesima stagione dici sarannovon Thalheim (Christina Arends) eVogt (Arne Löber). Ecco tutti i dettagli sulla prossima attesissima annata di Sturm der Liebe! Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5,di mercoledì 2 dicembre 2020, stagione 17:nuoviTim e Franzi si sposano,© ARD/Christof ArnoldÈ passato più di un anno in Germania dal primo romantico incontro tra Tim (Frowein) e Franzi (Léa Wegmann). Un anno in cui è successo di tutto! ...

