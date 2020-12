Taranto migliore città del sud per l’offerta di trasporto pubblico locale Classifica di Italia Oggi (Di martedì 1 dicembre 2020) Nella Classifica del quotidiano “Italia Oggi” sulla Qualità della Vita nel nostro Paese, Kyma Mobilità si piazza al 25° posto nella Classifica riferita alla categoria “Offerta di trasporto pubblico locale nei capoluoghi”. Un piazzamento che posiziona Taranto come primo capoluogo meridionale – da Roma in giù – nella particolare Classifica del trasporto pubblico locale offerto ai cittadini. L’avvocato Giorgia Gira, presidente di Kyma Mobilità, ha commentato: «è un risultato straordinario di cui dobbiamo andare orgogliosi, il cui merito va ascritto principalmente a tutto il personale che dimostra ogni giorno dedizione e spirito di appartenenza all’azienda, nonché al management che cura ... Leggi su noinotizie (Di martedì 1 dicembre 2020) Nelladel quotidiano “” sulla Qualità della Vita nel nostro Paese, Kyma Mobilità si piazza al 25° posto nellariferita alla categoria “Offerta dinei capoluoghi”. Un piazzamento che posizionacome primo capoluogo meridionale – da Roma in giù – nella particolaredelofferto ai cittadini. L’avvocato Giorgia Gira, presidente di Kyma Mobilità, ha commentato: «è un risultato straordinario di cui dobbiamo andare orgogliosi, il cui merito va ascritto principalmente a tutto il personale che dimostra ogni giorno dedizione e spirito di appartenenza all’azienda, nonché al management che cura ...

NoiNotizie : #Taranto migliore città del sud per l'offerta di trasporto pubblico locale - Noi Notizie. - lillidamicis : TARANTO - Quando nel settembre 2018 fu stipulato l’addendum all’originario contratto concluso nel 2017 fra ArcelorM… - BlunoteWeb : #Tarantofc: #Falcone il migliore, #Diaby si conferma - ComfortablyFool : @davidemaggio Contentissima per Taranto ?? Speriamo che per quella data la situazione sia migliore ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto migliore Taranto migliore città del sud per l'offerta di trasporto pubblico locale Noi Notizie Vite rinchiuse e celle aperte: la biografia dello storico direttore di San Vittore

Gigi Pagano, ora in pensione, firma "Il direttore, quarant’anni di lavoro in carcere": il resoconto di un mondo che ha vissuto spendendosi in ...

Casarano, Bruno: “La sosta ci ha un po’ penalizzato”

Intervenuto nel corso di "Lunedì Puglia", il capitano del Casarano Alessandro Bruno ha parlato del momento che sta vivendo la sua squadra: "Ci sta mancando ...

Gigi Pagano, ora in pensione, firma "Il direttore, quarant’anni di lavoro in carcere": il resoconto di un mondo che ha vissuto spendendosi in ...Intervenuto nel corso di "Lunedì Puglia", il capitano del Casarano Alessandro Bruno ha parlato del momento che sta vivendo la sua squadra: "Ci sta mancando ...