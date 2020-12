Switch riceve un nuovo aggiornamento di sistema che migliora i download | i salvataggi nel cloud e molto altro

Leggi su eurogamer

(Di martedì 1 dicembre 2020) Nintendo ha pubblicato l'di11.0.0 per Nintendo, che apporta alcune importanti aggiunte alla console ibrida. Nintendo ha aggiunto alcune altre funzionalità piuttosto importanti che in molti avrebbero voluto da tempo. NintendoOnline ora ha un'icona nel menu principale nella barra in basso. È completamente rossa, in netto contrasto con tutte le altre icone bianche, anche se questo potrebbe infastidire alcuni utenti. Nel frattempo, Nintendo ha anche aggiunto la possibilità di trasferire file video e screenshot daad altri dispositivi come il PC tramite trasferimento USB e codice QR. Leggi...