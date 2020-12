Suzuki-Monster, Brivio: 'Felici per questo accordo' (Di martedì 1 dicembre 2020) E' arrivata nella mattinata di martedì la notizia dell' accordo tra Suzuki MotoGP e Monster Energy . Il colosso delle bibite energetiche diventerà così sponsor della squadra giapponese, assieme al già ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 1 dicembre 2020) E' arrivata nella mattinata di martedì la notizia dell'traMotoGP eEnergy . Il colosso delle bibite energetiche diventerà così sponsor della squadra giapponese, assieme al già ...

corsedimoto : MOTOGP - #Suzuki e Monster Energy hanno firmato un accordo commerciale per la stagione #MotoGP 2021. Davide #Brivio… - motosprint : #Suzuki-Monster, #Brivio: “Felici per questo accordo” - motosprint : #MotoGP: Monster Energy sarà sposor ufficiale Suzuki Ecstar - MatteoStella19 : Il fatto che Monster abbia deciso di sponsorizzare Suzuki, fa capire il passo indietro che Yamaha ha fatto anche a… - 24nisshi : RT @gponedotcom: ULTIM'ORA - Monster diventa sponsor di Suzuki in MotoGP dal 2021: Già sulle carena di Yamaha, la bibita energetica sarà su… -