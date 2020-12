Subverse | il team del ' Mass Effect erotico' ha collaborato con uno YouTuber razzista | si scusae poi ritratta

(Di martedì 1 dicembre 2020)è la storia di successo di Kickstarter che ha raccolto oltre un milione di dollari con il crowdfunding con la promessa di un gioco di ruolo fantascientifico con combattimenti tattici in cui sarete il comandante di una nave piena di sexy alieni il tutto in salsa erotica. Passato un po' di tempo dal suo reveal, i giocatori stavano attendendo da molto un gameplay: ora, il gameplay è arrivato, ma l'anteprima è stata mostrata da un controverso, Arch, che non è ben visto dalla community di Games Workshop tanto da essere entrato nella lista nera. Il motivo? Arch ha un secondo canale dedicato ad argomenti come l'Islam, l'immigrazione e rivendica il suo diritto di usare la n-word. Ebbene, quando il video diè stato pubblicato su Reddit durante il fine settimana, si è verificato un tale contraccolpo che i moderatori ...

Eurogamer_it : #Subverse: il team si scusa per aver collaborato con uno YouTuber razzista ma poi ritratta. -

Ultime Notizie dalla rete : Subverse team

Multiplayer.it

Il team di Subverse, il Mass Effect erotico, si scusa per aver collaborato con uno YouTuber razzista per poi ritrattare.Studio FOW, sviluppatore di Subverse (noto come il "sexy Mass Effect"), è ora al centro di molteplici critiche da parte dei giocatori per una partnership.. Subverse, un RPG divenuto famoso come un ...