Stalking | revenge porn e minacce alla ex ragazza | condannato a 3 anni un 21enne

(Di martedì 1 dicembre 2020) Un giovane di 21è statoa 3e 2 mesi di reclusione dal Tribunale di Firenze per aver pubblicato foto intime della sua ex fidanzata, unadi 17, su alcuni siti di ...

Ha pubblicato su un sito porto le immagini della ex fidanzata indicando anche il nome (storpiato di una lettera) e il numero di cellulare. Per questo un ragazzo di 21 anni abitante a Firenze e nato in ...