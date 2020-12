Spallanzani: anche durante Covid assistenza a persone con Hiv (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma- L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, centro di riferimento per l’assistenza, la ricerca e la prevenzione di HIV in Italia, rinnova e ribadisce il suo impegno nella lotta all’HIV/AIDS anche nel momento particolare della pandemia da Covid-19, che vede l’INMI come Covid Hospital di riferimento nazionale. “Presso l’Ambulatorio- si legge nella nota dello Spallanzani- presi in carico (APC) Immunodeficienze Virali, durante i mesi di lockdown, nonostante le restrizioni generali delle attivita’ ambulatoriali, sono state comunque garantite alle persone con HIV le prestazioni ambulatoriali essenziali e non differibili (inizio terapia nei naive, consegna farmaci, trattamento pazienti fragili e con fallimento alle ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma- L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzarodi Roma, centro di riferimento per l’, la ricerca e la prevenzione di HIV in Italia, rinnova e ribadisce il suo impegno nella lotta all’HIV/AIDSnel momento particolare della pandemia da-19, che vede l’INMI comeHospital di riferimento nazionale. “Presso l’Ambulatorio- si legge nella nota dello- presi in carico (APC) Immunodeficienze Virali,i mesi di lockdown, nonostante le restrizioni generali delle attivita’ ambulatoriali, sono state comunque garantite allecon HIV le prestazioni ambulatoriali essenziali e non differibili (inizio terapia nei naive, consegna farmaci, trattamento pazienti fragili e con fallimento alle ...

