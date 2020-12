Spacciavano droga nel centro di Napoli: arrestati due giovani gambiani (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella loro casa di via Antonio Toscano avevano organizzato un bazar della droga. Così ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Vicaria Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Antonio Toscano presso l’abitazione di due uomini in cui hanno trovato due buste contenenti marijuana del peso di 260 grammi circa, un pezzo di hashish di circa 80 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Dibba Bakary e Ebrima Dibbasey, 21enni gambiani con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nella loro casa di via Antonio Toscano avevano organizzato un bazar della. Così ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Vicaria Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Antonio Toscano presso l’abitazione di due uomini in cui hanno trovato due buste contenenti marijuana del peso di 260 grammi circa, un pezzo di hashish di circa 80 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della. Dibba Bakary e Ebrima Dibbasey, 21ennicon precedenti di polizia, sono statiper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

