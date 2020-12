Sorrentino: “Io, Maradona e la maglia della Roma. Gattuso? A Palermo fece volare un tavolo…” (Di martedì 1 dicembre 2020) Parola a Stefano Sorrentino.Diversi sono stati i temi trattati dall'ex portiere del Palermo, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma 'Radio Goal': dalla morte di Diego Armando Maradona, deceduto mercoledì scorso all'età di 60 anni nella sua casa di Tigre, quartiere di Buenos Aires, in Argentina, dove stava trascorrendo il periodo di convalescenza dopo l’intervento chirurgico alla testa di qualche settimana fa, alle prestazioni offerte fin qui dal Napoli di Gennaro Gattuso. Di seguito, le sue dichiarazioni."Io sono nato nel 1979 e sono cresciuto nel mito di Maradona. Mio padre me lo fece conoscere e la prima volta che lo incontrai mi presentai con la maglia della Roma: chissà cosa pensò di me. ... Leggi su mediagol (Di martedì 1 dicembre 2020) Parola a Stefano.Diversi sono stati i temi trattati dall'ex portiere del, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma 'Radio Goal': dalla morte di Diego Armando, deceduto mercoledì scorso all'età di 60 anni nella sua casa di Tigre, quartiere di Buenos Aires, in Argentina, dove stava trascorrendo il periodo di convalescenza dopo l’intervento chirurgico alla testa di qualche settimana fa, alle prestazioni offerte fin qui dal Napoli di Gennaro. Di seguito, le sue dichiarazioni."Io sono nato nel 1979 e sono cresciuto nel mito di. Mio padre me loconoscere e la prima volta che lo incontrai mi presentai con la: chissà cosa pensò di me. ...

WiAnselmo : Sorrentino: 'Io, Maradona e la maglia della Roma. Gattuso? A #Palermo fece volare un tavolo...'… - Mediagol : Sorrentino: 'Io, Maradona e la maglia della Roma. Gattuso? A #Palermo fece volare un tavolo...'… - TittiTummino : @pojetti @MassimoLeaderPD Io Conte l'ho sempre e solo tollerato. Ringrazio Renzi per averci liberato dal cazzaro ve… - aandreavitale : “Dio, la mia coscienza non mi accusa, perché tu non credi che io possa essere davvero capace di pentirmi. Ed è per… - Mariano38915107 : @DiMarzio Come è bella la foto del profilo..condivido il pensiero di “ Sorrentino” .. Non smetteremo mai di pianger… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorrentino “Io Tre pasti e tre spuntini al giorno IO donna