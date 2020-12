Sondaggi politici: la Lega risale e si allarga la forbice con il PD (Di martedì 1 dicembre 2020) Torna su la Lega nei Sondaggi SWG per Tgla7 che ieri Enrico Mentana ha illustrato: il partito di Matteo Salvini recupera più di un punto percentuale rispetto al 23,3% di lunedì scorso attestandosi al 24,4% ma soprattutto allargando la forbice con il Partito Democratico che invece perde ben 0,5 punti percentuali, passando dal 20,3% al 19,8% . La Lega questa volta non ha rosicchiato consensi a Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni questa settimana raggiunge il 16,4% dei consensi rispetto al 16,2% registrato il 23 novembre. Forza Italia, invece scende dal 6,4% al 6,2%, calando di 0,2 punti percentuali. Secondo i Sondaggi politici di Tgla7 ontinua il calo del Movimento Cinque Stelle, che si ferma al quarto posto tra le principali forze polithc enel Paese, perde ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Torna su laneiSWG per Tgla7 che ieri Enrico Mentana ha illustrato: il partito di Matteo Salvini recupera più di un punto percentuale rispetto al 23,3% di lunedì scorso attestandosi al 24,4% ma soprattuttondo lacon il Partito Democratico che invece perde ben 0,5 punti percentuali, passando dal 20,3% al 19,8% . Laquesta volta non ha rosicchiato consensi a Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni questa settimana raggiunge il 16,4% dei consensi rispetto al 16,2% registrato il 23 novembre. Forza Italia, invece scende dal 6,4% al 6,2%, calando di 0,2 punti percentuali. Secondo idi Tgla7 ontinua il calo del Movimento Cinque Stelle, che si ferma al quarto posto tra le principali forze polithc enel Paese, perde ...

Consuelide : RT @Italialibera6: ??Secondo i sondaggi veri,il 70% degli italiani non fara'il vaccino covid,sembra che non si fidino del governo e dei vacc… - fanpage : Sondaggi politici, torna a crescere la Lega. In discesa invece Pd e M5s - giuliabottini : - Italialibera6 : ??Secondo i sondaggi veri,il 70% degli italiani non fara'il vaccino covid,sembra che non si fidino del governo e dei… - fiakka1970 : @livornosilega @LegaSalvini @matteosalvinimi @borghi_claudio @roig_linda @51inif @AmoLaMiaPatria @AhiMaria1… -