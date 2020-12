Sondaggi politici elettorali oggi 1 dicembre 2020: sorridono Lega e FdI, male Pd e M5S. Italia Viva unico partito della maggioranza a crescere (Di martedì 1 dicembre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 1 dicembre 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Pessime notizie per Pd e M5S, mentre sorridono Lega e Fratelli d’Italia: è questo, in estrema sintesi, il dato che emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Swg per il TgLa7. Secondo i dati, infatti, la Lega di Matteo Salvini non solo si consolida come primo partito, ma guadagna anche più di un punto percentuale (1,1% per la precisione) in soli 7 giorni, portandosi dal 23,3 per cento al 24,4 per cento. Il distacco con il Pd, quindi, aumenta di nuovo con il partito di ... Leggi su tpi (Di martedì 1 dicembre 2020): ultimissimi dati– Pessime notizie per Pd e M5S, mentree Fratelli d’: è questo, in estrema sintesi, il dato che emerge dagli ultimielaborati da Swg per il TgLa7. Secondo i dati, infatti, ladi Matteo Salvini non solo si consolida come primo, ma guadagna anche più di un punto percentuale (1,1% per la precisione) in soli 7 giorni, portandosi dal 23,3 per cento al 24,4 per cento. Il distacco con il Pd, quindi, aumenta di nuovo con ildi ...

clikservernet : Sondaggi politici: la Lega risale e si allarga la forbice con il PD - Noovyis : (Sondaggi politici: la Lega risale e si allarga la forbice con il PD) Playhitmusic - - Consuelide : RT @Italialibera6: ??Secondo i sondaggi veri,il 70% degli italiani non fara'il vaccino covid,sembra che non si fidino del governo e dei vacc… - fanpage : Sondaggi politici, torna a crescere la Lega. In discesa invece Pd e M5s - giuliabottini : -