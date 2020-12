Soldi e gioielli in cambio di appalti. Trema la sanità del Piemonte. Arrestati quindici tra funzionari e imprenditori. L’ira del viceministro Sileri: “Condotta vergognosa” (Di martedì 1 dicembre 2020) Per assicurarsi la buona riuscita della propria azienda nelle gare pubbliche della sanità Piemontese, erano disposti davvero a tutto. Con queste accuse la Guardia di Finanza ha eseguito quindici misure di custodia cautelare a carico di dipendenti pubblici, commissari di gara, agenti e rappresentanti di alcune imprese, accusati a seconda delle posizioni di corruzione, turbativa d’asta e frode nelle pubbliche forniture. Per questo in cinque sono finiti ai domiciliari, per due addetti è stato disposto l’obbligo di dimora, mentre gli altri dovranno presentarsi tre volte a settimana alla polizia giudiziaria. Mazzette, orecchini, pietre preziose e gioielli d’oro, erano le regalie che alcuni imprenditori erano disposti a pagare pur di mettere le mani sulle lucrose gare per la fornitura di camici e medicinali ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 1 dicembre 2020) Per assicurarsi la buona riuscita della propria azienda nelle gare pubbliche dellase, erano disposti davvero a tutto. Con queste accuse la Guardia di Finanza ha eseguitomisure di custodia cautelare a carico di dipendenti pubblici, commissari di gara, agenti e rappresentanti di alcune imprese, accusati a seconda delle posizioni di corruzione, turbativa d’asta e frode nelle pubbliche forniture. Per questo in cinque sono finiti ai domiciliari, per due addetti è stato disposto l’obbligo di dimora, mentre gli altri dovranno presentarsi tre volte a settimana alla polizia giudiziaria. Mazzette, orecchini, pietre preziose ed’oro, erano le regalie che alcunierano disposti a pagare pur di mettere le mani sulle lucrose gare per la fornitura di camici e medicinali ...

gioporce : RT @MPenikas: LN Soldi e gioielli in cambio di appalti. Trema la sanità del Piemonte. Arrestati quindici tra funzionari e imprenditori. L’i… - zazoomblog : Soldi e gioielli in cambio di appalti. Trema la sanità del Piemonte. Arrestati quindici tra funzionari e imprendito… - Teresa12401552 : RT @MPenikas: LN Soldi e gioielli in cambio di appalti. Trema la sanità del Piemonte. Arrestati quindici tra funzionari e imprenditori. L’i… - clikservernet : Soldi e gioielli in cambio di appalti. Trema la sanità del Piemonte. Arrestati quindici tra funzionari e imprendito… - Noovyis : (Soldi e gioielli in cambio di appalti. Trema la sanità del Piemonte. Arrestati quindici tra funzionari e imprendit… -

Ultime Notizie dalla rete : Soldi gioielli HTTP/1.1 Server Too Busy