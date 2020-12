Sindaco Aversa tradito da alleati su bilanci, segretario Pd: “Atto inaudito, provvedimenti contro consiglieri” (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAversa (Ce) – “Quello che è accaduto nella giornata di ieri nell’aula consiliare del comune di Aversa è quanto di più grave ed ingiustificabile si potesse mai umanamente e politicamente immaginare”. Sono durissime le parole del segretario del Pd di Aversa Francesco Gatto dopo la bocciatura della variazione di bilancio avvenuta nella seduta di ieri del Consiglio comunale, in cui parte della maggioranza di centrosinistra ha votato per il “no” insieme alla minoranza, mettendo una pietra quasi tombale sull’esperienza amministrativa del giovane Sindaco Alfonso Golia. A colpire con “fuoco amico” il Sindaco, cinque dei sei consiglieri del Pd e quelli di Italia Viva, partiti che avevano sostenuto con convinzione, appena diciotto mesi fa, la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – “Quello che è accaduto nella giornata di ieri nell’aula consiliare del comune diè quanto di più grave ed ingiustificabile si potesse mai umanamente e politicamente immaginare”. Sono durissime le parole deldel Pd diFrancesco Gatto dopo la bocciatura della variazione dio avvenuta nella seduta di ieri del Consiglio comunale, in cui parte della maggioranza di centrosinistra ha votato per il “no” insieme alla minoranza, mettendo una pietra quasi tombale sull’esperienza amministrativa del giovaneAlfonso Golia. A colpire con “fuoco amico” il, cinque dei sei consiglieri del Pd e quelli di Italia Viva, partiti che avevano sostenuto con convinzione, appena diciotto mesi fa, la ...

