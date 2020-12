Silvio Berlusconi, condizioni di salute peggiorate. I medici: “Riposo assoluto” (Di martedì 1 dicembre 2020) Negli ultimi giorni, le condizioni di salute di Silvio Berlusconi sarebbero peggiorate tanto da spingere i medici a raccomandare il riposo assoluto a casa. Per il leader di Forza Italia, ricoverato per Covid-19 e poi dimesso nel settembre scorso, il quadro sarebbe attualmente “severo”. Silvio Berlusconi sta male: “condizioni severe” La notizia di un aggravamento nelle condizioni di salute di Silvio Berlusconi è arrivata poche ore fa, in costanza dell’udienza di ieri, 30 novembre, per il processo “Ruby ter”. Pochi mesi fa, il leader di Forza Italia era stato costretto al ricovero a causa del Coronavirus, esperienza da lui stesso dipinta come “la più ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Negli ultimi giorni, ledidisarebberotanto da spingere ia raccomandare il riposo assoluto a casa. Per il leader di Forza Italia, ricoverato per Covid-19 e poi dimesso nel settembre scorso, il quadro sarebbe attualmente “severo”.sta male: “severe” La notizia di un aggravamento nelledidiè arrivata poche ore fa, in costanza dell’udienza di ieri, 30 novembre, per il processo “Ruby ter”. Pochi mesi fa, il leader di Forza Italia era stato costretto al ricovero a causa del Coronavirus, esperienza da lui stesso dipinta come “la più ...

