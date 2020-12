Sex Pistols, quando distrussero la carriera di Bill Grundy in diretta televisiva | Memories (Di martedì 1 dicembre 2020) Che ci fanno i Sex Pistols e Bill Grundy nello stesso perimetro di vetro, nel mondo dei tubi catodici? La storia, questo è. Johnny Rotten non è certo un tronista che deve fare il piacione, e nemmeno un influencer che mette la sua faccia al servizio di un endorsement. Il 1° dicembre 1976 i Sex Pistols sono sulla cresta dell’onda: è appena uscito il singolo Anarchy In The UK, hanno appena firmato con la EMI e decidono di arrivare in studio con i fumi di una sbronza. L’arrivo di quei 4 punkettari scapigliati è stato deciso all’ultimo momento, visto che inizialmente il loro spazio era destinato ai Queen. Arrivano i Sex Pistols e tutto scompare. Sono le 18 e parte la diretta del Today Show. Bill Grundy cerca di provocare i ragazzi: “Sono ubriachi quanto ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Che ci fanno i Sexnello stesso perimetro di vetro, nel mondo dei tubi catodici? La storia, questo è. Johnny Rotten non è certo un tronista che deve fare il piacione, e nemmeno un influencer che mette la sua faccia al servizio di un endorsement. Il 1° dicembre 1976 i Sexsono sulla cresta dell’onda: è appena uscito il singolo Anarchy In The UK, hanno appena firmato con la EMI e decidono di arrivare in studio con i fumi di una sbronza. L’arrivo di quei 4 punkettari scapigliati è stato deciso all’ultimo momento, visto che inizialmente il loro spazio era destinato ai Queen. Arrivano i Sexe tutto scompare. Sono le 18 e parte ladel Today Show.cerca di provocare i ragazzi: “Sono ubriachi quanto ...

kurtcockaine___ : alla scena in cui i giapponesi si mettono a cantare le canzoni dei Sex Pistols ho spento tutto non ce l’ho fatta non aveva senso - FridaSciolla : RT @sabinaminardi: Quinto appuntamento con #bookZ #libri per la #generazioneZ Oggi la protagonista è @BeatriceBruschi di #SkamItalia @Skam… - 28G2014 : Faccio vedere a mio padre la giacca che ho comprato per la laurea. lui: è bellissima e staresti benissimo con i Dr.… - espressonline : RT @sabinaminardi: Quinto appuntamento con #bookZ #libri per la #generazioneZ Oggi la protagonista è @BeatriceBruschi di #SkamItalia @Skam… - sabinaminardi : Quinto appuntamento con #bookZ #libri per la #generazioneZ Oggi la protagonista è @BeatriceBruschi di #SkamItalia… -

Ultime Notizie dalla rete : Sex Pistols Sex Pistols, quando distrussero la carriera di Bill Grundy in diretta televisiva | Memories OptiMagazine Sex Pistols, quando distrussero la carriera di Bill Grundy in diretta televisiva | Memories

Che ci fanno i Sex Pistols e Bill Grundy nello stesso perimetro di vetro, nel mondo dei tubi catodici? La storia, questo è. Johnny Rotten non è certo un tronista che deve fare il piacione, e nemmeno u ...

BookZ - Beatrice Bruschi: "I Sex Pistols, il profumo dei libri, e in Skam Italia un velo per sfidare i pregiudizi"

BookZ - I libri per la generazione Z è una serie dedicata alla lettura, con giovani protagonisti della musica, del cinema, dellâarte e ...

Che ci fanno i Sex Pistols e Bill Grundy nello stesso perimetro di vetro, nel mondo dei tubi catodici? La storia, questo è. Johnny Rotten non è certo un tronista che deve fare il piacione, e nemmeno u ...BookZ - I libri per la generazione Z è una serie dedicata alla lettura, con giovani protagonisti della musica, del cinema, dellâarte e ...