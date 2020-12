Sex Education 3 | il diario dal set di Tanya Lou Reynolds

Leggi su movieplayer

(Di martedì 1 dicembre 2020) L'attriceLouha condiviso alcune foto scattate sul set di Sex3, in arrivo prossimamente su Netflix. Le riprese di Sex3 sono attualmente in corso eLou Richardson, interprete di Lily, ha condiviso online alcune foto del suodal set, permettendo ai fan di vedere qualche dettaglio del modo in cui il cast sta lavorando e trascorrendo il proprio tempo. L'attrice, grazie alla sua macchina fotografica, ha condiviso la sua prospettiva personale di queste giornate. Netflix ha condiviso il messaggio della giovane star che ha dichiarato: "Ciao sonoe interpreto Lily in Sex. Mi piace scattare fotografie mentre siamo in attesa sul set. Volevo condividerne alcune riguardo il ...