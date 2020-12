Serie D, il Rimini cede con la capolista Aglianese (Di martedì 1 dicembre 2020) In attesa della ripresa del campionato del 13 dicembre, il Rimini la scorsa domenica ha disputato il match di recupero contro l’Aglianese. Il risultato al fischio finale è tre a uno in favore della capolista Aglianese, che è riuscita a espugnare un campo difficile quale è il Romeo Neri. Mattatore assoluto dell’incontro è stato Brega, autore di una tripletta. Al decimo del primo tempo l’attaccante neroverde sblocca la partita con un colpo di testa su calcio d’angolo. Il Rimini reagisce prontamente e alla mezz’ora centra il pareggio grazie al sinistro nel sette di Vuthaj. Nella ripresa la capolista riprende la marcia e al 5? trova il vantaggio con un destro dal limitedi Brega. A questo punto i toscani prendono il controllo e ,dopo diverse occasioni mancate, chiudono il match con un lob ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) In attesa della ripresa del campionato del 13 dicembre, illa scorsa domenica ha disputato il match di recupero contro l’. Il risultato al fischio finale è tre a uno in favore della, che è riuscita a espugnare un campo difficile quale è il Romeo Neri. Mattatore assoluto dell’incontro è stato Brega, autore di una tripletta. Al decimo del primo tempo l’attaccante neroverde sblocca la partita con un colpo di testa su calcio d’angolo. Ilreagisce prontamente e alla mezz’ora centra il pareggio grazie al sinistro nel sette di Vuthaj. Nella ripresa lariprende la marcia e al 5? trova il vantaggio con un destro dal limitedi Brega. A questo punto i toscani prendono il controllo e ,dopo diverse occasioni mancate, chiudono il match con un lob ...

news_rimini : La serie D slitta di una settimana: ripartirà il 13 dicembre. Domenica i recuperi - BasketWorldLif1 : Serie B: Ultimo quarto fatale per Cesena. Rimini vince 85-59 - tuttocampo : Serie D, girone D. Un tris di Brega che regala la vetta! L'Aglianese batte il Rimini 3 a 1 - aia_rimini : Designazione come IV ufficiale per il nostro Antonio Rapuano, impegnato oggi ore 18:30 per il match di Lega Serie A… - news_rimini : Basket serie B, il derby sorride a Rimini: la Rinascita travolge Cesena -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Rimini Serie D, il Rimini cede con la capolista Aglianese. Il 13 dicembre la ripresa. Metropolitan Magazine Rimini città per le celebrazioni Shoah. Petitti: “Orgogliosi, memoria patrimonio comune”

La presidente dell'assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna ha commentato la scelta del ministero dell'Interno.

Tamponi rapidi ai preti di Rimini: la decisione della diocesi per salvare le messe di natale

La diocesi di Rimini ha disposto uno screening a tutti i sacerdoti e ai diaconi in vista delle messe di natale per scongiurare nuovi contagi da coronavirus. Lo racconta Il Resto del Carlino in edicola ...

La presidente dell'assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna ha commentato la scelta del ministero dell'Interno.La diocesi di Rimini ha disposto uno screening a tutti i sacerdoti e ai diaconi in vista delle messe di natale per scongiurare nuovi contagi da coronavirus. Lo racconta Il Resto del Carlino in edicola ...