Serie B, non omologato il risultato di Cosenza-Salernitana (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA - Il giudice sportivo Emilio Battaglia non si è espresso sul caso di Cosenza-Salernitana , valida per la 9ª giornata e salita alla ribalta delle cronache per il caso Ba , vale a dire la trentina ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA - Il giudice sportivo Emilio Battaglia non si è espresso sul caso di, valida per la 9ª giornata e salita alla ribalta delle cronache per il caso Ba , vale a dire la trentina ...

SerieA : Si conclude la 9ª giornata di #SerieATIM. ?? Ecco la classifica aggiornata. Scarica l'App ufficiale di Lega Serie… - ZZiliani : La classifica di Serie A com'è per me, o come sarebbe se il campionato non avesse il verme. Milan 23 Napoli 18* In… - acmilan : ?? Fancy a pleasant read? Have a look at today's match report ?? - Micol90733460 : RT @riktroiani: Tremonti sulla #LOTTERIADEGLISCONTRINI: 'Sono tutte idee di un Governo che si avvia verso la canna del gas. Poco serie e ch… - vane___96 : RT @SaraRRSnow: Onestamente? Non mi importa nulla del bacio. Sabato avremo una delle scene più significative dell'intera serie. Eda si fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie non HTTP/1.1 Server Too Busy