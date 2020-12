Selvaggia Lucarelli massacra la ballerina della spesa sexy | “Ciccia | hai 38 anni… non è che pur di andare in tv …

Leggi su baritalianews

(Di martedì 1 dicembre 2020) Ciò che è accaduto a Detto fatto lo sanno, ormai, davvero tutti, perché la notizia è arrivata anche fuori dall’Italia. C’è chi crede che si sia esagerato, chi, al contrario è riuscito a cogliere il lato ironico e niente più. In ogni caso, al momento, chi ne ha pagato di più le conseguenze è stata Bianca Guaccero che è stata presa di mira come responsabile , si è sentita in dovere di chiedere scusa sui social e di assumersi la responsabilità di quanto accaduto e poi il programma, al momento, è stato sospeso. C’è chi dice che la conduttrice verrà sostituita e chi, al contrario sostiene che Bianca Guaccero rimarrà al timone. Le scuse di Bianca Guaccero Bianca Guaccero sui social ha scritto così: “Sono una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede… soprattutto nella difesacategoria che rappresento.. la donna… ho sempre lavorato ...