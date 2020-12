“Se vedi come è morto…”. Maradona, aumentano i dubbi sul suo decesso. Nuove ombre dopo la pesante rivelazione dell’ex moglie (Di martedì 1 dicembre 2020) Nonostante sia trascorsa quasi una settimana dalla morte del campione Diego Armando Maradona, ci sono ancora tanti aspetti oscuri, che meriteranno un approfondimento. Gli inquirenti stanno infatti indagando per capire cosa possa essere successo negli ultimi giorni di vita del Pibe de Oro. Nella giornata del 30 novembre, l’avvocato dell’infermiera che ha assistito il 60enne fino al suo decesso ha svelato dei retroscena davvero clamorosi, che sarebbero gravissimi se confermati. Ha infatti svelato: “Maradona è caduto qualche giorno prima di morire; è caduto e ha battuto la testa sul lato destro, ma non l’hanno portato in ospedale per fare una risonanza magnetica o una Tac. dopo la caduta lo hanno aiutato a rialzarsi ed ha continuato la sua vita normale. Maradona, però, non era in grado di decidere”. Nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Nonostante sia trascorsa quasi una settimana dalla morte del campione Diego Armando, ci sono ancora tanti aspetti oscuri, che meriteranno un approfondimento. Gli inquirenti stanno infatti indagando per capire cosa possa essere successo negli ultimi giorni di vita del Pibe de Oro. Nella giornata del 30 novembre, l’avvocato dell’infermiera che ha assistito il 60enne fino al suoha svelato dei retroscena davvero clamorosi, che sarebbero gravissimi se confermati. Ha infatti svelato: “è caduto qualche giorno prima di morire; è caduto e ha battuto la testa sul lato destro, ma non l’hanno portato in ospedale per fare una risonanza magnetica o una Tac.la caduta lo hanno aiutato a rialzarsi ed ha continuato la sua vita normale., però, non era in grado di decidere”. Nel ...

