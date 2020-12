Scuola, regia dei prefetti per trasporti e ingressi scaglionati (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – Potrebbero essere i prefetti ad avere un ruolo centrale nella riapertura delle scuole, con il ritorno in presenza anche degli studenti delle superiori. A loro potrebbe essere chiesto di coordinare, nei rispettivi territori, l’organizzazione del sistema del trasporto legato all’attività scolastica, essenziale per permettere gli ingressi scaglionati ed evitare assembramenti. Indicazioni più precise, scritte dal Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Interno e dei trasporti, potrebbero essere inserire già nel prossimo Dpcm. Il lavoro dei prefetti, in particolare per le Città metropolitane, sarebbe finalizzato a velocizzare la riorganizzazione dei trasporti in vista di una riapertura a regime del 100% delle scuole superiori il 7 gennaio, anche se qualcuno spera che una ... Leggi su quifinanza (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – Potrebbero essere iad avere un ruolo centrale nella riapertura delle scuole, con il ritorno in presenza anche degli studenti delle superiori. A loro potrebbe essere chiesto di coordinare, nei rispettivi territori, l’organizzazione del sistema del trasporto legato all’attività scolastica, essenziale per permettere glied evitare assembramenti. Indicazioni più precise, scritte dal Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Interno e dei, potrebbero essere inserire già nel prossimo Dpcm. Il lavoro dei, in particolare per le Città metropolitane, sarebbe finalizzato a velocizzare la riorganizzazione deiin vista di una riapertura a regime del 100% delle scuole superiori il 7 gennaio, anche se qualcuno spera che una ...

bisagnino : Scuola, governo 'chiama' prefetti: a loro la regia dei rientri in classe - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Scuola, #governo 'chiama' prefetti: a loro la regia dei rientri in classe - Adnkronos : #Scuola, #governo 'chiama' prefetti: a loro la regia dei rientri in classe - zazoomblog : Scuola: governo ‘chiama’ prefetti a loro la regia dei rientri in classe - #Scuola: #governo #‘chiama’ #prefetti - TV7Benevento : Scuola: governo 'chiama' prefetti, a loro la regia dei rientri in classe... -