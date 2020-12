Scuola, la proposta Ue: 'Allungare le vacanze di Natale anche oltre il 7 gennaio' (Di martedì 1 dicembre 2020) Scuola , nella bozza delle linee guida della Commissione europea spunta l'idea di vacanze di Natale 'allungate' . La Commissione Ue domani dovrebbe presentare infatti delle linee guida da adottare in ... Leggi su leggo (Di martedì 1 dicembre 2020), nella bozza delle linee guida della Commissione europea spunta l'idea didi'allungate' . La Commissione Ue domani dovrebbe presentare infatti delle linee guida da adottare in ...

matteo_1093 : @IlRuralista Manca poi tutto il problema degli ingressi a scuola. La domenica in classe è una proposta ridicola, ma… - matteolaffi : RT @AzioneMerate: Il RF è una linea di finanziamento europeo che serve a due cose: colmare i ritardi dell'Italia su scuola, ricerca e inves… - AzioneMerate : Il RF è una linea di finanziamento europeo che serve a due cose: colmare i ritardi dell'Italia su scuola, ricerca e… - marcymarcy17 : @La7tv @gennaromigliore Ma la scuola di domenica non è stata una (s)proposta della De Micheli? - dukana2 : RT @abuzzo3: Sei MLD di spese militari da stornare in favore di scuola e sanità -