Sci alpino: Austria senza Tamara Tippler per St. Moritz. Anche Rädler è stata positiva. Ok il resto del team (Di martedì 1 dicembre 2020) Nel prossimo weekend di Coppa del Mondo di sci alpino femminile sono previsti due superG, le prime gare veloci della stagione 2020-2021. Arrivano le prime defezioni dovute ai test positivi al Covid-19. Singolare la posizione dell’Austriaca Tamara Tippler, 29enne stiriana, 5 podi senza vittorie in Coppa del Mondo, risultata positiva fin dai primi giorni di novembre e ancora con diversi sintomi, tra cui vertigini: non si allena da 4 settimane, salterà St. Moritz, ma resta comunque fiduciosa. L’appuntamento per lei con la Coppa del Mondo è rinviato alle gare veloci della Val d’Isere, in programma il 19-20 dicembre in Francia, sempre che vengano confermate. Tippler dovrebbe tornare sugli sci la prossima settimana. A quanto risulta Anche ... Leggi su oasport (Di martedì 1 dicembre 2020) Nel prossimo weekend di Coppa del Mondo di scifemminile sono previsti due superG, le prime gare veloci della stagione 2020-2021. Arrivano le prime defezioni dovute ai test positivi al Covid-19. Singolare la posizione dell’ca, 29enne stiriana, 5 podivittorie in Coppa del Mondo, risultatafin dai primi giorni di novembre e ancora con diversi sintomi, tra cui vertigini: non si allena da 4 settimane, salterà St., ma resta comunque fiduciosa. L’appuntamento per lei con la Coppa del Mondo è rinviato alle gare veloci della Val d’Isere, in programma il 19-20 dicembre in Francia, sempre che vengano confermate.dovrebbe tornare sugli sci la prossima settimana. A quanto risulta...

gianmilan76 : Nuove notizie dall'Austria #Sci #Covid19 #Tippler #StMoritz - OA_Sport : Sci alpino, Nicol Delago si è rotta il tendine d’Achille in allenamento: stagione finita per l’azzurra - Gazzetta_it : #Sci #Delago, che sfortuna: si rompe il tendine d’achille, subito operata - barbarapaolazzi : Conclusa la FIS Final Inspection: #Cortina d’Ampezzo è davvero pronta per ospitare i Campionati del mondo di sci al… - mountainblogit : Coppa del Mondo Sci alpino: confermate le gare di discesa e superG in Val d’Isere -