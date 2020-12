SBK: Van Der Mark in BMW per vincere il Mondiale: 'La M1000RR è incredibile' (Di martedì 1 dicembre 2020) Se i test post gara dell'Estoril sono stati solo un piccolo assaggio, nella giornata di oggi è arrivato il comunicato di BMW che certifica il passaggio dell'olandese Michael Van Der Mark da Yamaha al ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 1 dicembre 2020) Se i test post gara dell'Estoril sono stati solo un piccolo assaggio, nella giornata di oggi è arrivato il comunicato di BMW che certifica il passaggio dell'olandese Michael Van Derda Yamaha al ...

L’olandese ha vestito i nuovi colori del team SMR BMW Motorrad Motorsport dopo aver dismesso quelli da ufficiale Yamaha, dichiarando i propri intenti per la stagione che verrà ...

