Santo del Giorno 1 Dicembre | Sant’Eligio

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 1 dicembre 2020) Ildel, vescovo francese vissuto fra il VI ed il VII secolo d.C. Di origini modeste, fu un bravo orafo e persino consigliere del re Dagoberto. Devoto, pio e molto generoso, utilizzava le sue ricchezze per costruire edifici sacri e per liberare i prigionieri per mezzo di riscatto. Conosciamo meglio questa importante figura religiosa: vediamo chi era e perché è importante.del: chi era. Cenni biografici essenziali Eligio nacque a Chatelat, in Francia, nel 588 circa. Viste le sue ottime doti manuali, cominciò a fare l’apprendista presso un orafo quando era ancora ragazzino. Capace ed onesto, la sua fama raggiunse anche la corte e venne incaricato di forgiare un trono d’oro per il ...