Sandra Milo, senza niente addosso a 87 anni, la foto che divide il web (Di martedì 1 dicembre 2020) Sandra Milo, 87 anni e un solo lenzuolo bianco addosso e le gambe scoperta in una posa sexy. La foto che ha fatto il giro del web “Giocando con l’obiettivo fotografico“, scrive la Milo nella didascalia della sua foto repostata nel suo profilo Instagram dalla rivista Flewid. Gambe belle in vista, colori tenui, un rossetto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 1 dicembre 2020), 87e un solo lenzuolo biancoe le gambe scoperta in una posa sexy. Lache ha fatto il giro del web “Giocando con l’obiettivografico“, scrive lanella didascalia della suarepostata nel suo profilo Instagram dalla rivista Flewid. Gambe belle in vista, colori tenui, un rossetto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Corriere : Sandra Milo posa nuda a 87 anni per la copertina di una rivista - ClarabellaBest : Leggi 'Sandra Milo e il nudo in copertina a 87 anni' su Mediaset Play - zazoomblog : Sandra Milo foto sexy in copertina a 87 anni - #Sandra #copertina - infoitcultura : Sandra Milo clamorosa: l’attrice si mostra senza veli e regala una cover sensuale a 87 anni - infoitcultura : Sandra Milo senza veli a 87 anni: lo scatto fa mormorare il web -

Ultime Notizie dalla rete : Sandra Milo HTTP/1.1 Server Too Busy