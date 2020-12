Sandra Milo nuda a 87 anni sulla cover di Flewid | Non sono foto ritoccate

Leggi su movieplayer

(Di martedì 1 dicembre 2020)ha posato '' a 87: l'attrice si è spogliata per la copertina di, i social siscatenatisuae lei ha puntualizzato che si tratta dial naturale, nonsi spogliaa 87per la copertina di: l'attrice ha posato per unapubblicataprima rivista italiana di arte che rappresenta l'age diversity nell'industria della moda. Il magazine nel presentare la sua copertina, ha scrittosua pagina social "Oggi conincontriamo un'attrice per cui la parola diva non è sicuramente ...