Salerno, su Piazza Alario i socialisti si smarcano dalla maggioranza

Tempo di lettura: < 1 minuto

Salerno – Cresce ancora il fronte di perplessità in consiglio comunale nella maggioranza del sindaco Vincenzo Napoli rispetto alla questione di Piazza Alario. In una lettera i consiglieri socialisti Massimiliano Natella, Veronica Mondany e Paolo Ottobrino hanno voluto esprimere la loro opinione "rispetto alla vicenda in oggetto per la quale registriamo da anni malcontento e sollecitazioni da parte di concittadini che chiedono il nostro intervento, appare assurdo che per Piazza Alario, nonostante l'amministrazione stia attuando una riqualificazione – si legge nella nota – si possa assistere ad una protesta dettata dalla mancata condivisione del progetto da realizzare". "Non ci uniamo al coro di protesta né tantomeno a chi ...

