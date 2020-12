Russia | bevono gel igienizzante per le mani alla festa | 7 morti

Leggi su tpi

(Di martedì 1 dicembre 2020) Il gelche ora è diventato parte della nostra quotidianità per la sanificazione delle, ad unaha invece causato la morte di sette persone. È successo nel villaggio di Tomtor, nella regione russa della Yakutia: come riporta anche il Moscow Times, quando l’alcol è finito alcuni partecipanti hanno deciso che avrebbero continuato a brindare bevendo disinfettante. Scelta folle Un’idea folle che ha portatomorte di sette persone tra i 28 e i 69 anni, uccisi dsostanza tossica. Ben 9 persone hanno bevuto il disinfettante: una donna di 41 anni e due uomini di 27 e 59 anni sonosul posto. Altre sei persone state ricoverate in ospedale, ma per quattro di loro non c’è stato nulla da fare. Gli altri due sono in ...