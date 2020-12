Rugby: l’Argentina sospende tre giocatori per commenti xenofobi (Di martedì 1 dicembre 2020) La nazionale argentina di Rugby non potrà contare su tre giocatori per le prossime sfide, tra le quale quella con l’Australia che chiude il Tri Nations 2020. I Pumas dovranno fare a meno del loro capitano Pablo Matera e di altri due componenti della rosa, che sono stati sospesi per alcuni commenti discriminatori e xenofobi sui social network. La UAR (la federazione argentina) ha annunciato che la commissione federale è stata incaricata di aprire un procedimento nei confronti dei giocatori Pablo Matera, Guido Petti e Santiago Socino. I commenti sotto inchiesta sono stati pubblicati nel periodo tra il 2011 ed il 2013. Questo il comunicato: “L’Unione argentina del Rugby respinge fermamente i commenti discriminatori e xenofobi postati dai ... Leggi su oasport (Di martedì 1 dicembre 2020) La nazionale argentina dinon potrà contare su treper le prossime sfide, tra le quale quella con l’Australia che chiude il Tri Nations 2020. I Pumas dovranno fare a meno del loro capitano Pablo Matera e di altri due componenti della rosa, che sono stati sospesi per alcunidiscriminatori esui social network. La UAR (la federazione argentina) ha annunciato che la commissione federale è stata incaricata di aprire un procedimento nei confronti deiPablo Matera, Guido Petti e Santiago Socino. Isotto inchiesta sono stati pubblicati nel periodo tra il 2011 ed il 2013. Questo il comunicato: “L’Unione argentina delrespinge fermamente idiscriminatori epostati dai ...

