Ruby ter, per Berlusconi si mette male. Provato il ricatto delle olgettine. Milioni per pagare i silenzi sulle cene galanti di Arcore. Tra i regali anche due ville (Di martedì 1 dicembre 2020) Un uomo sotto scacco. Costretto a pagare Milioni di euro nel tentativo di garantirsi il silenzio di quelle che erano state le ospiti delle cosiddette cene galanti. L'ex premier Silvio Berlusconi sta apparendo sempre più così nel processo denominato Ruby ter, in corso nella maxi aula allestita alla Fiera di Milano e a cui, senza per questo far rinviare l'udienza, ieri non ha potuto prendere parte avendo problemi di salute. Proprio ieri, dall'esame di un'investigatrice, è così stato chiarito il contenuto delle chat tra le olgettine, con l'ex showgirl Barbara Guerra che, riferendosi al Cav, scriveva ad Aris Espinosa: "Io lo ricatto di brutto". IL GIUDIZIO. Nel Ruby ter sono 28 gli ...

