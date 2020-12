Rotolo di pasta fresca | Un primo insolito che piacerà a tutti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 1 dicembre 2020) Volete stupire i vostri ospiti con unpiatto originale, che possa piacere a tutti? Ecco la ricetta per cucinare un buonissimodiripieno di prosciutto e funghi.di: Ingredienti Per preparare undi, avrete bisogno di: 5 sfoglie diQualche fetta di prosciutto cotto Q.b. di funghi precedentemente rosolati in padella Q.b. di besciamella (non molto liquida, ma piuttosto densa). Sbollentare laVersare all’interno di una teglia un po’ di acqua e portarla a bollore sul fornello. Quando l’acqua avrà raggiunto la giusta temperatura, inserire al suo interno le sfoglia di ...