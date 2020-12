Rosa Parks e l’arresto che cambiò l’America sessantacinque anni fa (Di martedì 1 dicembre 2020) Rosa Louise Parks nacque il 4 febbraio 1914, morì il 24 ottobre 2005. Della sua vita si ricorda un giorno che cambiò la storia degli Stati Uniti d’America: il 1° dicembre 1955, Rosa Parks viene arrestata per essersi seduta in un posto riservato ai bianchi e non essersi alzata per cederlo ad un altro passeggero bianco. Il fatto avvenne a Montgomery, capitale dello stato dell’Alabama. L’accusa per Rosa era quello di aver violato le leggi sulla segregazione razziale. Ne nacque un movimento di protesta, vennero boicottati per 381 giorni i mezzi pubblici di Montgomery. La comunità afroamericana, guidata dal pastore Martin Luther King, si dimostrò forte contro i poteri locali e nazionali che volevano mantenere lo status quo nella società, ovvero la divisione tra bianchi e neri. La ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 1 dicembre 2020)Louisenacque il 4 febbraio 1914, morì il 24 ottobre 2005. Della sua vita si ricorda un giorno chela storia degli Stati Uniti d’America: il 1° dicembre 1955,viene arrestata per essersi seduta in un posto riservato ai bianchi e non essersi alzata per cederlo ad un altro passeggero bianco. Il fatto avvenne a Montgomery, capitale dello stato dell’Alabama. L’accusa perera quello di aver violato le leggi sulla segregazione razziale. Ne nacque un movimento di protesta, vennero boicottati per 381 giorni i mezzi pubblici di Montgomery. La comunità afroamericana, guidata dal pastore Martin Luther King, si dimostrò forte contro i poteri locali e nazionali che volevano mantenere lo status quo nella società, ovvero la divisione tra bianchi e neri. La ...

amnestyitalia : #RosaParks Il NO che ha cambiato la storia. 65 anni fa, Rosa Parks si rifiutò di lasciare il posto a un passeggero… - RaiNews : Con il suo netto rifiuto di cedere il posto su un autobus a un bianco, Rosa Parks cambiò per sempre la storia dei d… - carlaruocco1 : #1dicembre 1955. #Montgomery, in Alabama, la sarta Rosa Parks, rincasando in pullman dopo il lavoro, si siede in un… - piercabat70 : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi L'#1dicembre 1955 Rosa #Parks non cede il posto sul bus ad un bianco. Inizia la protesta contro la segregazi… - EnricoTerrinoni : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi L'#1dicembre 1955 Rosa #Parks non cede il posto sul bus ad un bianco. Inizia la protesta contro la segregazi… -