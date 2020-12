Romero: “Buona prestazione, ma oggi dovevamo vincere” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Cristian Romero ha messo a segno il gol del pareggio dell’Atalanta contro il Midtjylland. Al termine della partita il difensore argentino ha parlato ai microfoni di Sky: “Ci hanno fatto gol subito, loro erano chiusi dietro e malgrado abbiamo creato tanto nel primo tempo ci è mancata lucidità nell’ultimo passaggio. Non siamo contenti perché oggi dovevamo vincere, ma abbiamo fatto una bella prestazione. Stiamo migliorando partita dopo partita. Adesso pensiamo solo a noi. La partita con l’Ajax? Dovremo giocare come sappiamo, con la mentalità di andare sempre avanti. Loro sono fortissimi“. Foto: Sito ufficiale Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Cristianha messo a segno il gol del pareggio dell’Atalanta contro il Midtjylland. Al termine della partita il difensore argentino ha parlato ai microfoni di Sky: “Ci hanno fatto gol subito, loro erano chiusi dietro e malgrado abbiamo creato tanto nel primo tempo ci è mancata lucidità nell’ultimo passaggio. Non siamo contenti perchévincere, ma abbiamo fatto una bella. Stiamo migliorando partita dopo partita. Adesso pensiamo solo a noi. La partita con l’Ajax? Dovremo giocare come sappiamo, con la mentalità di andare sempre avanti. Loro sono fortissimi“. Foto: Sito ufficiale Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

