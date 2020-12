Roma, visita di controllo per Pastore: il rientro si avvicina (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma - Javier Pastore prosegue il suo programma di recupero e conta i giorni che lo separano dal ritorno in gruppo. Quest'oggi l'argentino è stato sottoposti ad alcuni controlli di routine a Villa ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 1 dicembre 2020)- Javierprosegue il suo programma di recupero e conta i giorni che lo separano dal ritorno in gruppo. Quest'oggi l'argentino è stato sottoposti ad alcuni controlli di routine a Villa ...

Avvenire_Nei : Roma. La visita a sorpresa del neo-cardinale Gambetti al cardinale Bassetti in ospedale - vaticannews_it : #28novembre Le immagini della visita di #PapaFrancesco e degli 11 nuovi cardinali presenti a Roma al Papa emerito,… - vaticannews_it : #28novembre #Concistoro #BenedettoXVI 'Al termine della celebrazione del Concistoro Ordinario Pubblico, il Santo Pa… - danieledv79 : RT @Avvenire_Nei: Roma. La visita a sorpresa del neo-cardinale Gambetti al cardinale Bassetti in ospedale - Fassonedomenic2 : RT @Gianmar26145917: #Salvini in visita al parco archeologico di Centocelle a Roma: 'Chi vota il #MES non sarà più compagno di strada della… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma visita HTTP/1.1 Server Too Busy