Roma, paura al supermercato: rapina in pieno pomeriggio (Di martedì 1 dicembre 2020) Verso le ore 18:00 di oggi, 1 dicembre, è avvenuta una rapina al supermercato Tuodì di via Statilio Ottato, zona Cinecittà. La segnalazione è avvenuta alle 18:02 quando un uomo, presumibilmente armato di pistola, si è introdotto nel supermercato per poi fuggire con il bottino. Il danno è ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Tuscolano.

