Roma, incidente stradale mortale sulla Pontina: 43enne investito da un tir (Di martedì 1 dicembre 2020) dopo essere sceso per un’avaria alla sua macchina Una terribile notizia di cronaca arriva da Roma questa mattina. Un uomo di 43 anni è morto in seguito ad un cruento incidente stradale sulla via Pontina. L’ex strada regionale 148, che collega la capitale a L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) dopo essere sceso per un’avaria alla sua macchina Una terribile notizia di cronaca arriva daquesta mattina. Un uomo di 43 anni è morto in seguito ad un cruentovia. L’ex strada regionale 148, che collega la capitale a L'articolo proviene da Inews.it.

TrafficoA : A1 - Orvieto-Attigliano - Coda A1 Firenze-Roma Coda di 7 km tra Orvieto e Attigliano per incidente - Jonas62712964 : RT @PLRomaCapitale: #Roma - Viale della Primavera - possibili rallentamenti causa #incidente altezza Piazza delle Gardenie in direzione Via… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #roma-firenze, incidente tra due tir: 8 km di coda - PLRomaCapitale : #Roma - Viale della Primavera - possibili rallentamenti causa #incidente altezza Piazza delle Gardenie in direzione Via Casilina - rinoteodoro : Roma - A1, incidente tra Orvieto e Orte -