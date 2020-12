Roma, 28 arresti per droga e Camorra: c’è anche Michele Senese, “il capo indiscusso del cartello del narcotraffico nella Capitale” (Di martedì 1 dicembre 2020) Michele Senese ‘O’ Pazz’ e le sue mani sulla città, dal 2008 al 2015. Un controllo costante del territorio, anche nel periodo in cui, una volta arrestato, era rinchiuso in clinica psichiatrica. Mentre a Roma scorreva il sangue fra gambizzazioni, omicidi, estorsioni e fiumi di droga si riversavano nel quadrante est della città. Questa mattina, i carabinieri del Nucleo Investigativo della Capitale hanno arrestato 28 persone (di cui 24 erano a piede libero) che ruotano intorno al suo clan e che negli anni ne hanno fatto da “viceré” sui vari territori della città. Fra questi sodali Ugo e Domenico Di Giovanni, per la zona Tiburtina-Prenestina, Davide e Guido De Gregori (quest’ultimo deceduto) per i quartieri Tuscolano-Cinecittà e Maurizio Monterisi, per l’area di Tor Bella Monaca. Il 63enne originario di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020)‘O’ Pazz’ e le sue mani sulla città, dal 2008 al 2015. Un controllo costante del territorio,nel periodo in cui, una volta arrestato, era rinchiuso in clinica psichiatrica. Mentre ascorreva il sangue fra gambizzazioni, omicidi, estorsioni e fiumi disi riversavano nel quadrante est della città. Questa mattina, i carabinieri del Nucleo Investigativo della Capitale hanno arrestato 28 persone (di cui 24 erano a piede libero) che ruotano intorno al suo clan e che negli anni ne hanno fatto da “viceré” sui vari territori della città. Fra questi sodali Ugo e Domenico Di Giovanni, per la zona Tiburtina-Prenestina, Davide e Guido De Gregori (quest’ultimo deceduto) per i quartieri Tuscolano-Cinecittà e Maurizio Monterisi, per l’area di Tor Bella Monaca. Il 63enne originario di ...

carlosibilia : All'alba sono stati disposti 28 arresti per attività di #camorra a #Roma. Decapitato il cartello del boss #Senese d… - carlaruocco1 : Congratulazioni ai #Carabinieri, Tribunale di #Roma e Direzione distrettuale #antimafia per il duro colpo alla… - fattoquotidiano : Roma, 28 arresti per droga e Camorra: c’è anche Michele Senese. Un cartello di spaccio era gestito da “Diabolik” Pi… - bizcommunityit : Camorra a Roma, 28 arresti tra questi anche il boss Michele Senese - Cronaca - Agenpress : Roma. Camorra, 28 arresti: tra loro anche il boss Michele Senese -

