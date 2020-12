Roberto Gualtieri ritiene necessario e approva l’adesione al MES (Di martedì 1 dicembre 2020) Roberto Gualtieri, ministro dell’economia risponde alle domande fatte dai parlamentari sulla posizione che assumerà all’Eurogruppo di oggi. Roberto Gualtieri (websource)Il ministro dell’economia oggi sarà chiamato a votare sulla riforma del MES. Gualtieri in un audizione congiunta a sei commissioni di Camera e Senato ha spiegato quello che sarà l’orientamento del governo che tende verso la ricerca di un accordo positivo che contenga elementi ritenuti molto importanti dal parlamento dal governo e da tutto il sistema economico finanziario. “Lo scenario che si presenta davanti a noi è profondamente cambiato rispetto allo scorso anno, il che consente anche di ridimensionare critiche e dubbi.” Così il ministro dell’economia Roberto Gualtieri alle ... Leggi su kronic (Di martedì 1 dicembre 2020), ministro dell’economia risponde alle domande fatte dai parlamentari sulla posizione che assumerà all’Eurogruppo di oggi.(websource)Il ministro dell’economia oggi sarà chiamato a votare sulla riforma del MES.in un audizione congiunta a sei commissioni di Camera e Senato ha spiegato quello che sarà l’orientamento del governo che tende verso la ricerca di un accordo positivo che contenga elementi ritenuti molto importanti dal parlamento dal governo e da tutto il sistema economico finanziario. “Lo scenario che si presenta davanti a noi è profondamente cambiato rispetto allo scorso anno, il che consente anche di ridimensionare critiche e dubbi.” Così il ministro dell’economiaalle ...

