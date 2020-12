Ristori quater: le misure del decreto pubblicato in Gazzetta (Di martedì 1 dicembre 2020) Sono queste le principali misure contenute del decreto Ristori quater , approvato ieri dal Governo e pubblicato in Gazzetta ufficiale . Complessivamente, gli oneri del decreto ammontano a 8,9 ... Leggi su borsaitaliana (Di martedì 1 dicembre 2020) Sono queste le principalicontenute del, approvato ieri dal Governo einufficiale . Complessivamente, gli oneri delammontano a 8,9 ...

matteograndi : DECRETO RISTORI QUATER: LE SCADENZE PER GLI ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP PREVISTE PER IL 30 NOVEMBRE SONO PROROGATE A… - LegaSalvini : RISTORATORI TOSCANA: 'RISTORI QUATER? CONDANNATI A MORTE DAL GOVERNO” - ildelfinogiulio : @conteDartagnan @iannetts70 Mi risulta solo parzialmente per alcuni contribuenti. Ti risulta tutti? È nel ristori quater? - AgenziaFotoSpot : AscoliNotizie24 - Fotospot - CNA, COSA C'E' NEL 'RISTORI QUATER' - - annmavi : RT @sole24ore: #Fisco: decreto #ristori quater, #lotteria degli #scontrini e la proposta di #patrimoniale. Oggi a Start, il podcast del Sol… -