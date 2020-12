Rischia il Covid tutti i giorni, ma nella manovra per lei non ci sono soldi (Di martedì 1 dicembre 2020) Elena Barlozzari Schiaffo del governo ai tecnici di radiologia: Rischiano il contagio come medici ed infermieri, eppure per loro la manovra non prevede alcun indennizzo. Lo sfogo di Carmela Galdieri, presidente della Commissione di albo nazionale dei Tsrm: "É grave che il governo non conosca l'esistenza delle figure che sostengono il servizio sanitario" Nelle strutture ospedaliere non ci sono solo medici e infermieri, sono tante le figure professionali che lavorano dietro le quinte dell’emergenza sanitaria. I tecnici di radiologia (Tsrm), 28mila in tutta Italia, sono una di queste. Ecco perché Carmela Galdieri, tecnica radiologa da sedici anni e presidente della Commissione di albo nazionale dei Tsrm, è amareggiata, molto amareggiata. Carmela rivendica gli sforzi fatti da lei e dai ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 dicembre 2020) Elena Barlozzari Schiaffo del governo ai tecnici di radiologia:no il contagio come medici ed infermieri, eppure per loro lanon prevede alcun indennizzo. Lo sfogo di Carmela Galdieri, presidente della Commissione di albo nazionale dei Tsrm: "É grave che il governo non conosca l'esistenza delle figure che sostengono il servizio sanitario" Nelle strutture ospedaliere non cisolo medici e infermieri,tante le figure professionali che lavorano dietro le quinte dell’emergenza sanitaria. I tecnici di radiologia (Tsrm), 28mila in tutta Italia,una di queste. Ecco perché Carmela Galdieri, tecnica radiologa da sedici anni e presidente della Commissione di albo nazionale dei Tsrm, è amareggiata, molto amareggiata. Carmela rivendica gli sforzi fatti da lei e dai ...

PiccoliMichele2 : Propongo a tutti di far chiudere i bar, altrimenti la gente ci entra e si assembra (che poi rischia di divertirsi).… - NiNiktro : #Covid_19 .... un video che più di tante parole racconta una giornata tipo di chi è in prima linea! Non sottovaluti… - VittorioVitali : RT @dirittidisabili: La strage parallela rischia proprio di essere (forse già lo è) quella dei malati senza covid... - bonanniandrea1 : @ElenaLucchini @Marinotoma Ecco bravi, date battaglia. Nel frattempo, siccome in foto non rischi niente, né rischi… -

Ultime Notizie dalla rete : Rischia Covid Altre dieci vittime per il Covid nel Trevigiano, Benazzi: "Si rischia di chiudere tutto" La Tribuna di Treviso Spostamenti Natale, posti di blocco in autostrade e stazioni. Nei negozi controlli con i vigilantes

ROMA Le immagini di Milano e Torino piene di gente per strada, nonostante fossero appena uscite dalla zona rossa, hanno lanciato un allarme forte. Così come Roma, con l’apertura di ...

Sacchi rossi rifiuti Covid "No, è discriminatorio"

Nuova modalità Alia per la raccolta della spazzatura di chi è in isolamento. Le perplessità del Garante della Privacy: "Si rischia lo stigma sociale" ...

ROMA Le immagini di Milano e Torino piene di gente per strada, nonostante fossero appena uscite dalla zona rossa, hanno lanciato un allarme forte. Così come Roma, con l’apertura di ...Nuova modalità Alia per la raccolta della spazzatura di chi è in isolamento. Le perplessità del Garante della Privacy: "Si rischia lo stigma sociale" ...