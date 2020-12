Rihanna si è fidanzata con un rapper famoso | arriva la conferma

Leggi su biccy

(Di martedì 1 dicembre 2020)si ècon A$AP Rocky, è ufficiale. Arlo è stata una figura vicino la cantante che ha parlato con People, raccontando di come il sodalizio professionale fraed ilsi sia trasformato in amore. I due avevano già collaborato fra loro nel 2011 e nel 2013 e quest’anno sono tornati a lavorare gomito a gomito grazie alla linea Fenty Skin di cui A$AP Rocky ne è testimonial. Per questo motivoe Rocky (al secolo Rakim Athelaston Mayers) hanno preso parte a interviste congiunte con Vogue e GQ, manifestando fin da subito una notevole complicità. In passato lei è statacon Chris Brown e Drake, mentre lui con Iggy Azalea e Kendall Jenner. Visualizza questo post su Instagram Un post ...