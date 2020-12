Rihanna innamorata, arriva la conferma: fidanzata con Asap Rocky (Di martedì 1 dicembre 2020) Li vedevamo paparazzati da giugno sulle copertine dei più importanti giornali Rihanna e Asap Rocky, che teneramente si stringevano la mano e seguivano l’onda del Gossip che sosteneva si stessero frequentando. Seppur con qualche mese di ritardo, in questi giorni è arrivata la conferma ufficiale. A rivelarlo il magazine People, che ha ufficializzato la love story tra i due. Rihanna è dunque fidanzata con Asap Rocky. La cantante ha ritrovato l’amore al fianco del rapper. Il suo nuovo ragazzo è l’ex di Kendall Jenner. Tra Rihanna e Asap Rocky la relazione andrebbe avanti da tempo. Solo qualche ora fa, però, è divenuta ufficiale. Lo scorso weekend Page Six, magazine americano, ha ... Leggi su gossipblog (Di martedì 1 dicembre 2020) Li vedevamo paparazzati da giugno sulle copertine dei più importanti giornali, che teneramente si stringevano la mano e seguivano l’onda del Gossip che sosteneva si stessero frequentando. Seppur con qualche mese di ritardo, in questi giorni èta laufficiale. A rivelarlo il magazine People, che ha ufficializzato la love story tra i due.è dunquecon. La cantante ha ritrovato l’amore al fianco del rapper. Il suo nuovo ragazzo è l’ex di Kendall Jenner. Trala relazione andrebbe avanti da tempo. Solo qualche ora fa, però, è divenuta ufficiale. Lo scorso weekend Page Six, magazine americano, ha ...

