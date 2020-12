Rifacimento stradale nell’area industriale di Marcianise: lavori al via (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMarcianise (Ce) – Sono iniziati i lavori di riqualificazione degli accessi all’area industriale di Marcianise. L’intervento riguarda il Rifacimento della pavimentazione stradale nell’area che va dall’accesso alle aziende di logistica fino a quello del Centro Orafo Tarì e che corrisponde anche alla viabilità di immissione dei centri commerciali. Il progetto, per un importo di oltre duecentomila euro, prevede anche un’azione di miglioramento del sistema di raccolta dell’acqua piovana e il Rifacimento della segnaletica orizzontale. “Il progetto – ha dichiarato la presidente del Consorzio Asi Raffaela Pignetti – rientra nell’ambito di un complessivo piano di riassetto infrastrutturale finalizzato a migliorare la viabilità, la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Sono iniziati idi riqualificazione degli accessi all’areadi. L’intervento riguarda ildella pavimentazioneche va dall’accesso alle aziende di logistica fino a quello del Centro Orafo Tarì e che corrisponde anche alla viabilità di immissione dei centri commerciali. Il progetto, per un importo di oltre duecentomila euro, prevede anche un’azione di miglioramento del sistema di raccolta dell’acqua piovana e ildella segnaletica orizzontale. “Il progetto – ha dichiarato la presidente del Consorzio Asi Raffaela Pignetti – rientra nell’ambito di un complessivo piano di riassetto infrastrutturale finalizzato a migliorare la viabilità, la ...

